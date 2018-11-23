Вопрос о том, кому должны принадлежать несколько земельных участков – застройщикам или ученым, рассматривается сегодня в Арбитражном суде Приморского края, стало известно DEITA.RU.

Предмет судебного спора - два земельных участка с кадастровыми номерами 25:28:050037:1229 и 25:28:050037:1228. Когда-то эти территории предназначались для развития приморской науки. Однако со временем там стала активно развиваться жилищная коммерческая застройка. Так, первый участок был выдан компании ООО «Лагуна», второй - ООО «Стройзаказ».

В настоящий момент оба земельных участка являются «вещественным доказательством» и фигурируют в материалах нескольких уголовных дел Следственного комитета и УМВД по Приморскому краю. В то же время, это не мешает застройщикам иметь официальное разрешение от администрации города Владивостока, позволяющее вести строительные работы в районе Академгородка, что называется, хоть завтра. И наличие иска со стороны ДВО РАН – совсем не помеха, считают учёные. Как признается в беседе с корреспондентом агентства один из сотрудников одного из научных институтов, вблизи которого может развернуться стройка, «создается впечатление, что сделали все возможное, чтобы этому не помешать».

"Исковое заявление ДВО РАН подано, но по каким-то причинам в нем не отображено, что данные участки фигурируют в материалах уголовного дела. А ведь это можно использовать, как железобетонный аргумент для того, чтобы отодвинуть строительство, наложить обеспечительные меры», - делится собеседник. А так ведь можно с ходу и проиграть, в виду слабой аргументации истца.

«Потом можно еще долго разводить руками, смотреть, как земля уходит «из-под ног» институтов ДВО РАН, и говорить, что суд так решил – ничего не поделаешь. Разрешение на строительство – есть, закон строить не запрещает. В любую минуту могут прийти с топорами, потому что оснований для того, чтобы отказать застройщикам в выдаче порубочных билетов тоже на сегодня нет», - продолжает представитель научного сообщества, пожелавший остаться анонимным.

Отметим, ранее на тему скандала вокруг земель Академгородка высказался ио главы Владивостока Олег Гуменюк. Он заявил, что «в этой ситуации виновато само ДВО РАН». До этого представители научных и общественных организаций обращались к главе городской администрации с требованием оказать содействие прекращению земельного передела Академгородка.

Напомним, в 1971 году участок площадью 160 га в пригороде Владивостока был передан в бессрочное пользование Дальневосточному научному центру АН СССР, преемником которого стало ДВО РАН. Но, по каким-то причинам до сих пор не осуществлена государственная регистрация права собственности РФ на земли институтов ДВО РАН. «Порядка 90% территории оказалось в руках частных застройщиков. Фактически в распоряжении ДВО РАН осталось 15 га – земля, над которой расположены здания институтов», - говорят ученые.

Андрей Горюнов