В Уссурийске обнаружены салаты с кишечной палочной, передаёт DEITA.RU.



Надзорные органы Приморья сообщили, что в ходе проведения контрольных исследований пищевой продукции, приготовленной предпринимателем из Уссурийска, выявлены опасные для здоровья человека микроорганизмы.

В частности, сотрудники региональной ветеринарной лаборатории обнаружили в пробах готовых крабовых салатов и салатов «Харбин», бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении технологии их производства.

Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке. Специалисты уведомили об этом изготовителя, чтобы он не выставлял заражённую продукцию на продажу.

Дмитрий Шевченко