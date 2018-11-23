Агентство Reuters вновь решило рассказать «сенсационные» сведения о ситуации в Венесуэле. На этот раз издание заявило, что из хранилищ Центробанка латиноамериканской страны изъяли порядка 8 тонн золота. Никаких доказательств агентство не привело, сославшись только на три анонимных источника и представителя Национальной ассамблеи, сообщает DEITA.RU.

По их информации, золото вывез спецтранспорт еще на прошлой неделе: операцию якобы провели, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом. В связи с этим, как пишет Reuters, главный вопрос — куда же именно отправили запасы золотовалютного резерва?

На него у СМИ уже ответа не нашлось, хотя они и попытались приписать махинации правительству Николаса Мадуро, заявив, что якобы с его подачи национальное золото стараются продать за рубежом. К слову, в конце января другой депутат этой же ассамблеи, Хосе Герра, в Twitter написал, в страну прибыл самолет из Москвы, чтобы вывезти 20 тонн золота. Reuters подхватило эту «новость» и после этого сообщило, что ЦБ Венесуэлы якобы намерен в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты, пишет РИА ФАН.



В Кремле эту информацию опровергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никакого отношения к продаже венесуэльского золота не имеет, но считает любые операции с ним суверенным правом Венесуэлы.



Новая попытка раскачать венесуэльскую лодку западными СМИ представляет большую угрозу, поскольку в Каракасе до сих пор сохраняются обостренные противоречия, считает политолог Владимир Киреев.

«Внутри венесуэльского общества существуют противоборствующие группы — более обеспеченные граждане, которые ориентированы на позицию США, и широкие слои населения, которые поддерживают Мадуро. Предсказания о гражданской войне не выглядят уж совсем невозможными, учитывая, что на границе с Венесуэлой сформированы военные части Колумбии, практически подконтрольные Вашингтону. На протяжении многих лет проводится информационная кампания против законного правительства с целью его дискредитации и последующего свержения», — разъяснил он, добавив, что всей действия западных структур (в том числе и СМИ) нужно рассматривать согласно этой логике.

Информационные вбросы от некогда авторитетного агентства уже не вызывают удивления. Так, в середине января Reuters со ссылкой на некоего «казачьего атамана Евгения Шабаева» сообщило, что «сотрудники российской частной военной компании» отправились в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро. Старейшее агентство, не удосужившись проверить факты, слепо поверило, что Москва «направила не менее 400 бойцов ЧВК» в Каракас.



Информация о присутствии мифических «российских ЧВК» в Венесуэле вызывала недоумение и в Совете Федерации. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал такие заявления сомнительными.



Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса также опроверг информацию о том, что «российские бойцы» якобы охраняют президента страны Николаса Мадуро.



Киреев объяснил, что статьи западных СМИ пытаются дискредитировать не только правящую партию в Венесуэле, но и демонизировать по указке Соединенных Штатов «источник всех зол» — Россию.



Таисия Масина