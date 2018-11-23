Открытый гроб с умершим еще 6 февраля жителем Самары его родственники вечером 21 февраля принесли к зданию областного правительства. За захоронение гражданского мужа на кладбище «Рубежное» с его вдовы потребовали от 50 тысяч рублей. Женщина нашла более дешевый вариант, но родственникам даже не позволили выкопать могилу. Гражданская супруга сообщила СМИ, что в итоге похороны прошли 22 февраля на кладбище в поселке Мирный под Самарой, сообщает DEITA.RU.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы РФ Ярослав Нилов прокомментировал этот случай и рассказал о подготовке возможных изменений в сфере похоронного бизнеса.

«Это сигнал, что в этой сфере порядка нет, налицо случаи злоупотребления, издевательства и вытаскивания денег из кармана родственников, которые и так находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии в связи со смертью близкого человека», — сказал Ярослав Нилов.



Парламентарий отметил, что эта ситуация требует тщательного анализа, пишет РИА ФАН.

«Надо разбираться, на каком основании эти 50 тысяч требовались, законно ли это было. Я в последнее время много сталкивался с искажением журналистами информации, но исключать коррупцию и злоупотребления также нельзя», — отметил депутат. Ярослав Нилов рассказал о находящемся сейчас на рассмотрении в правительстве РФ законопроекте, который предусматривает внесение изменений в нормативные акты о погребении и похоронном бизнесе.



«Эта инициатива на самом деле уже давно зреет в недрах правительства. Оно давно должно было внести соответствующий законопроект в Государственную думу, который бы отрегулировал отрасль, в связи с тем, что мы видим, сколько серых процессов происходит и какие деньги здесь крутятся. Я думаю, что это будет новый законопроект, который должен рамочно отрегулировать эту сферу, хотя, конечно, потребуются еще нормативно-правовые акты», — заключил он.

Таисия Масина