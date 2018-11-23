Житель Владивостока заплатит за громкую музыку, которую он слушал в 4 часа 30 минут, об этом DEITA.RU сообщили в администрации города.

Неприятная для многих жильцов дома история случилась по адресу: проспект 100-летия Владивостока, дом № 139. Глубокой ночью один из жильцов дома включил музыку на полную громкость, и никакие уговоры сделать тише не приводили к желаемому результату.

В результате люди не стали терпеть громкого соседа и вызвали полицию. Теперь мужчине придется заплатить штраф до трех тысяч рублей.

Напомним, что жителям Владивостока запрещено нарушать тишину с 22 до 9 часов, а в выходные и праздничные дни с 23 до 10 часов. Кроме того, чтобы юные горожане смогли отдыхать, следует соблюдать тишину с 13 до 15 часов.

Екатерина Брязгунова