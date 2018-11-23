Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий в ТИНРО-Центре, об этом DEITA.RU сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Как удалось установить во время следствия, в 2015 году директор ТИНРО-Центра и его первый заместитель целенаправленно, имея злой умысел, проигнорировали конкурсный порядок, установленный законодательством. Так, они передали квоту на отлов косаток для государственных нужд компании, которой руководил один из их подчиненных.

Только после добычи морских животных обвиняемые имитировали проведение конкурса и перечислили организации 13,5 миллиона рублей. Отметим, что такую стоимость предприниматель установил сам.

В ходе расследования обвиняемые уже возместили государству 13,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд города Владивостока.

Екатерина Брязгунова