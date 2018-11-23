Жители Первой речки жалуются на грузовик продавца парного мяса, который может в любой момент их придавить, сообщает корреспондент DEITA.RU.

По словам очевидцев, уже несколько месяцев на оживлённом перекрёстке в районе проспекта Острякова осуществляется торговля из автомобиля Toyota Hiace, который балансирует на дорожном бордюре.





Корреспонденту DEITA.RU удалось узнать, что по данному факту отправлялось письмо в администрацию города Владивостока с просьбой разобраться в ситуации, однако чиновники ограничились выписыванием штрафа владельцу грузовика за парковку в зоне зелёных насаждений, проигнорировав угрозу падения самого автомобиля на прохожих, многие из которых дети.

По имеющейся информации, депутатом регионального заксобрания было направлено письмо в Государственную ветеринарную инспекцию Приморского края на имя её руководителя Дмитрия Кузьмина, с просьбой проверить соблюдение санитарных норм при подобном способе торговли мясом, однако ответа от чиновника они до сих пор не видели.

Дмитрий Шевченко