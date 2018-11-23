Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кемеровской области в субботу, 2 марта, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Происшествие случилось на перегоне Красулино — Блокпост. С рельсов сошли 23 вагона с железорудным концентратом. Два пути и две опоры контактной сети были повреждены. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Движение пассажирских поездов осуществляется согласно установленному расписанию.

Компетентные органы выясняют причины случившегося.

Екатерина Брязгунова