Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал в эфире телеканала «Россия», как собаки помогают узнавать о проблемах в селах региона, сообщает DEITA.RU.

Сюжет о Камчатке вышел в программе «Вести недели» телеканала «Россия» 10 марта и был посвящен известной далеко за пределами Дальнего Востока гонке на собаках «Берингия».

Как пишет «Кам 24», губернатор Владимир Илюхин затронул собачью тему несколько шире. Он рассказал, как при помощи животных определяет положение дел в камчатских селах.

«Если есть там собачки, добрые, хорошие такие, мордатые, значит, в селе все хорошо. Если псята злые, какие-то нехорошие, значит, и в селе есть проблемы», – заявил Илюхин.

По мнению главы региона, на севере человек без общения с животными жить не может.

Гонка на собачьих упряжках «Берингия» проводится на Камчатке с 1990 года. В 2010 году она получила статус официального праздника Камчатского края.

Победителю этого года будет вручён главный приз гонки – три миллиона рублей. Каюрам, занявшим второе и третье места, вручат два и один миллион рублей соответственно. Денежное вознаграждение получат все участники гонки, дошедшие до финиша. В зависимости от занятых мест им вручат сертификаты на сумму от 500 до 50 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, сертификаты на 500, 300 и 200 тысяч рублей будут вручены победителю и занявшим второе и третье места в номинации «За верность традициям Севера». Обладателями призов станут каюры, показавшие лучшие результаты прохождения трассы на традиционной камчатской нарте.

Дмитрий Санников