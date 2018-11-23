Губернатор Магаданской области Сергей Носов отправил местных чиновников на стройку технопарка, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, тендер на ремонт будущего технопарка «Кванториум» еще не объявили, а это сильно возмутило главу региона. Поэтому чтобы не сорвать сроки проведения работ, он предложил гендиректору Управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса набирать строителей из правительства Магаданской области.

Губернатор заявил, что среди его подчиненных много «штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут выполнять работы».

Таисия Масина