Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию запомнилось российским журналистам не столько содержанием, сколько аксессуаром губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщает DEITA.RU.

Выступление российского лидера транслировали в программе «Время покажет» Первого канала, в один из кадров попал Игорь Руденя, который без остановки беседовал по телефону. Журналисты издания politver заинтересовались, что же эта за модель такая необычная.





Вскоре им удалось выяснить, что это не что иное, как Vertu Signature Stainless Steel. И если это настоящая модель, то такой телефон стоит баснословных денег: 10500 евро (785,5 тысяч рублей). Именно такая стоимость указана на сайте Vertu Market.

Отметим, что, согласно поданным декларациям, Игорь Руденя заработал за 2017 год 3 462 304 рублей. У него в собственности два земельных участка жилой и гостевой дома, три квартиры, два гаража и храм-часовня.





Справедливости ради добавим, что реплика такой модели стоит от 28,5 тысячи рублей. 1 процент копий делают в Финляндии, а 99 процентов — в Китае. Журналисты не исключают, что это могла быть именно она.

Екатерина Брязгунова