Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» приступил к выполнению ремонтной программы 2019 года, сообщили DEITA.RU в пресс-службе компании.

Для уровня надежности электроснабжения потребителей энергетиками будет продолжена работа по чистке просек, вырубке отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, замене и выправке опор линий электропередач и ремонту энергооборудования.

В текущем году энергетики планируют расчистить порядка 1205 га просек, отремонтировать 560 км линий электропередач, произвести капитальный ремонт оборудования 81 подстанции 35-110 кВ, заменить и выправить более 1180 опор. В соответствии с планом также планируется осуществить ремонт средств релейной защиты, автоматики, автотранспорта и спецтехники.

«Выполнение плана ремонтной кампании идет по графику, – говорит заместитель главного инженера Хабаровских электрических сетей по эксплуатации и ремонтам Егор Тымчевский. – Основной объем ремонтных работ на энергообъектах планируется завершить до ноября - к началу прохождения отопительного периода. Реализация намеченных мероприятий позволит повысить качество и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей Хабаровского края».