Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») отмечают рост количества отключений в сетях компании по вине неустановленных лиц, которые производят вырубку деревьев вблизи охранных зон линий электропередачи. С начала марта было зафиксировано два подобных случая, в результате которых без электроэнергии остались жители сразу нескольких поселков Хабаровского района.

Первый случай произошел в районе села Вятское, где 3 марта в районе 15 часов было нарушено электроснабжение 40 жилых домов. При выполнении обхода воздушной линии 10 кВ энергетиками был обнаружен обрыв проводов из-за упавшего на линию дерева, спиленного неустановленными лицами. Через два дня ситуация повторилась вблизи с. Елабуга, в результате чего без электроэнергии остались жители сел Челны, Сарапульское, Красносельское. Как установили специалисты службы экономической безопасности Хабаровских электрических сетей, вырубка деревьев, приведшая к отключению в первом эпизоде, произошла на земельном участке, выделенном в рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар».

«На текущий момент в Хабаровском крае в пользование гражданам передано свыше 9000 Дальневосточных гектаров, в большинстве случаев по участкам проходят линии электропередачи. В скором времени может сложиться плачевная ситуация, когда массовая расчистка земли от лесного массива, перерастет в массовые отключения электроэнергии в близлежащих населенных пунктах, поскольку местные власти не разъясняют владельцам ДВ-гектаров, что вокруг ЛЭП установлена охранная зона и вырубка деревьев в ней запрещена. В итоге, страдают рядовые потребители, для которых электричество зачастую – единственный источник тепла и света», - заявила Лариса Циба, помощник директора Хабаровских электрических сетей по безопасности.

Вина за сбой в электроснабжении в окрестностях Елабуги также лежит на «черных» лесорубах, охотящихся за ценными породами дерева, предполагают энергетики – на линии был обнаружен спиленный ясень.

О выявленных случаях повреждения энергооборудования, в результате незаконных действий сторонних лиц, вся материалы передаются в ОМВД России по Хабаровскому муниципальному району. По данным фактам проводится проверка.

На текущий момент электроснабжение пострадавших потребителей восстановлено. Поврежденные линии электропередачи выведены в ремонт.

Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» в очередной раз напоминают: вырубка деревьев в непосредственной близости линий электропередачи таит в себе потенциальную угрозу для жизни и здоровья не только «лесорубов»-любителей, но и для иных граждан, оказавшихся в это время рядом с энергообъектами.

Дмитрий Шевченко