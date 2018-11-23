«Северные электрические сети» (структурное подразделение Хабаровского филиала АО «ДРСК») по итогам 2018 года было признано лучшей организацией Комсомольска-на-Амуре в вопросах охраны труда, сообщает DEITA.RU. Победа в ежегодно проводимом городской администрацией смотре-конкурсе стала для работников Северных электрических сетей первой подобной наградой.

В конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди юридических лиц города Юности приняло участие более 50 предприятий и учреждений из различных сфер производства, экономики и промышленности.

Среди критериев выбора лучших отмечены такие, как недопущение в течение всего года несчастных случаев и профзаболеваний среди работников, осуществление многоуровневого контроля по предупреждению травматизма, реализации комплекса мероприятий в данной области и другие.

«Энергетическая отрасль – одна из самых потенциально опасных сфер, в которой крайне важно строго соблюдать правила охраны труда. Так, в 2018 году по различным направлениям было проверено более 900 бригад, свыше 1300 рабочих мест, проведено три соревнования профессионального мастерства, в том числе среди бригад по обслуживанию воздушных линий распределительных сетей, и ряд других мероприятий. Благодаря системному подходу к организации процесса охраны труда нам удалось избежать несчастных случаев», - комментирует Иван Толкачев, начальник службы охраны труда и надежности СЭС Хабаровских электрических сетей.

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Комсомольска-на-Амуре проводится в целях снижения производственного травматизма и улучшения условий труда работников в процессе трудовой деятельности, а также для популяризации профилактических мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города.

Екатерина Брязгунова