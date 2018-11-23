Структурное подразделение Центральные электрические сети (АО «ДРСК», Хабаровский филиал) приняло участие в двух смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы в области охраны труда в 2018 году: среди предприятий Хабаровского муниципального района и среди предприятий Бикинского муниципального района, сообщает DEITA.RU. В обоих конкурсах сетевая компания заняла призовые места.

СП «ЦЭС» признано лучшим в области охраны труда в Бикинском районе. В Хабаровском районе подразделение сетевой компании заняло второе место.

Главным критерием получения высоких баллов в подобном смотре-конкурсе является наличие системной работы предприятия с персоналом по предотвращению травматизма, отсутствие несчастных случаев на производстве, а также регулярное проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников. По словам руководства СП «ЦЭС», соблюдение правил охраны труда и надежности является приоритетным направлением в профессиональной деятельности.

Напомним, что структурное подразделение сетевого предприятия СП «ЦЭС» по итогам 2018 года стало победителем аналогичного конкурса, проведенного среди компаний Комсомольска-на-Амуре.

В дальнейшем, команды победители районных смотров-конкурсов будут участвовать в состязательных мероприятиях по охране труда на краевом уровне.

Екатерина Брязгунова