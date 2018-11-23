Гостиничные комплексы "Хаятт", которые стали фактически памятником коррупции во Владивостоке, снова попытаются продать, об этом DEITA.RU рассказали представители Российского аукционного дома.

Уже назначены даты торгов - объекты буду продаваться на голландском аукционе (торги на понижение). Первый - по продаже отеля на мысе Бурный, пройдет 05 апреля 2019 года в 12:00 часов по московскому времени.

В состав лота входит:

- 14-этажное здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м.

- здание SPA-комплекса площадью 10,2 тыс. кв. м.

Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух

земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Начальная цена – 4,9 млрд рублей.

Минимальная цена – 2,1 млрд рублей.

Второй - в бухте Золотой Рог - постараются продать 15 апреля 2019 года в 12:00 часов по московскому времени

В состав лота входит:

- здание площадью 6,1 тыс. кв.м (степень готовности - 60%).

- земельный участок площадью 1,5 га.

Торги начнутся с начальной цены – 5,5 млрд рублей.

Минимальная цена – 1,6 млрд рублей.

Аукционы пройдут по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В

(аукционный зал - каб. №101).

Напомним, ранее Юрий Трутнев заявил, что "лично проводил переговоры с некоторыми потенциальными покупателями", поэтому до конца марта эту проблему планировалось закончить.

Таисия Масина