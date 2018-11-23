Водитель микрогрузовика навлек на себя народный гнев и, надо сказать, не без оснований, сообщает DEITA.RU.

Он утопил автомобиль в реке Сучан, что в районе села Екатериновка в Приморском крае.





Такая безалаберность настолько возмутила приморцев, что в выражениях они не стеснялись: "Ну сколько можно? Ну погода стоит весенняя. Уже одуванчики вылезли и верба расцветает, а вы на лёд прётесь?", "Вот хитрец какой, сэкономил на автомойке", "Может люди просто от своих авто так избавляются?", "Видела сегодня этот грузовик на льду. Он единственный стоял. Не удивительно конечно".

Отметим, что народный гнев здесь справедлив - аномально теплая зима почти не дала шанса любителям подледного лова, несмотря на все их усилия.

Таисия Масина