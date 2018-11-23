Что происходит в среднестатистической российской школе сегодня? Из-за чего дети все чаще выплескивают свою агрессию в ее стенах по отношению к одноклассникам и учителям? Почему учителя стали позволять себе отвечать в отношении непутевых воспитанников тем же? – все эти вопросы стали предметом бурной полемики на протяжении ни одной недели. Поводом для их постановки стала резонансная история, произошедшая в городе Большой Камень, когда родители совершили самосуд над пятиклассником. Взрослые люди окунули одноклассника своих детей головой в унитаз, за то, что он систематически их обижал, заявили родители. Директор школы в это время, по их словам, бездействовал и игнорировал жалобы, поступавшие на протяжении 2,5 лет. До этого так же «прославилась» на всю Россию другая приморская школа, где с учениками был проведен урок «по понятиям»

DEITA.RU решило выяснить, что не так с российской школой, ее учениками и учителями? И не становится ли она просто опасным местом для ни столько физического, сколько нравственного и умственного здоровья всех участников образовательного процесса? - спросили мы у учителей, психологов, родителей и у школьников.

«Многие учителя просто ненавидят детей»

Татьяна Гартман, учительница русского языка, автор блога «Училка против»:

- Начнем с того, что в школе всегда были проблемы, и в советское время в том числе: драки, изнасилования, половая связь учителей с учениками, ранняя беременность, мат, курение, алкоголь и т.п. В разных школах по-разному, но было. Мои одноклассники, например, начали курить во 2 классе, а соседка по парте родила в 9 классе. Сейчас моему ребенку 10, он в 4 классе, и я себе просто не могу этого представить. Не было только гомосексуализма и наркомании, но об этом просто не знали, этого и среди других слоев населения не было (массово, во всяком случае).

Возможно, сейчас проблем стало больше, хотя я в этом сомневаюсь, потому что раньше подобные вещи замалчивались, а теперь они сразу становится достоянием общественности. Проблемы, конечно, есть, их нужно решать. А хороши все: и дети, и учителя, и родители (их, кстати, я бы на первое место поставила), и государственная политика. Директор и учителя сейчас поставлены в такие условия, что они находятся под микроскопом, и каждый шаг фиксируется и докладывается в прокуратуру, подлежит обжалованию, так сказать. Родители постоянно вмешиваются в школьные процессы, и в учебный в том числе, причем, каждый лучше всех знает, как должны работать и вести себя остальные. Претензий масса, и все надо учитывать.

Чего только стоит закон «против подарков учителям»! Это я уже про государственную политику в области образования. Борьба с учительской коррупцией! Смешно! Покажите мне этих «Снежан-Денисовных!» (учительница, постоянно вымогающая деньги у детей и родителей – персонаж скетч-шоу «Наша Раша» - прим.ред.) В институтах педобразование слабое, учителя приходят неподготовленные, быстро сбегают, а в школе остаются в основном те, кого никуда больше не взяли. Нужна интернатура, как после меда. Чтобы молодой учитель пожил в школе годик, посмотрел, попробовал, а потом уже начинал работать. Многие учителя просто ненавидят детей. Тут ведь нужны два таланта - нужно и предмет хорошо знать, и уметь донести материал до детей, а для этого их любить надо. Учителя со всеми нужными качествами встречаются редко. Плюрализм тоже мешает. Сейчас все живут как хотят, и каждый ребенок приходит в школу со своим самоваром. Нет единой установки - в школе ты должен делать то-то и не делать то-то. В каждом месте есть свои правила поведения (в музее, больнице, самолете и т.п.). В школе они тоже формально есть, но их никто не соблюдает. Многие дети обнаглели, ведут себя с учителями и просто по жизни отвратительно, ноги на стол, если коротко.

Я всегда была против того, чтобы школу считать вторым домом! Нет! Школа - это храм науки, здесь учатся. Конечно, и воспитание тоже должно быть, и проявление человеческих качеств, но прежде всего учеба. А у нас учеба отходит на второй план за разборками, кто кому что должен, как все организовать, как себя вести, что дарить или не дарить.

«Педагогов от Бога заменили посредственности»

Артём Матвеев, отец двоих детей:

- Деградация образования имеет давние корни. Перестроечная оттепель, когда при школах начали возникать экспериментальные площадки, появилось множество вальдорфских школ, быстро закончилась. Педагогическое многообразие – основа социального успеха скандинавских стран – оказалось неудобным в управлении. Точнее, бюрократия оказалась неспособной управлять живым процессом и вернулась к тому, что она умеет лучше всего – «держать и не пущать». Поскольку педагогика – это не конвейерная индустрия, а творческая мастерская, где производится штучный продукт, казарменные методы руководства в ней неприменимы в принципе. Казёнщина, царящая в школах, приводит к тому, что педагоги от Бога – живые, неравнодушные люди, любящие детей – выдавливаются из профессии, а на их место приходят серые посредственности. Для них в школах сложилась самая благоприятная среда: работа оценивается не по результату, а по отчётности, есть множество возможностей для извлечения дополнительного дохода (принудительное репетиторство и т.п.). Нет ничего удивительного, что школьники или начинают вести себя подобных образом, развивая в себе цинизм, приспособленчество и способность урвать втихаря долю побольше, или выстраивают барьер презрения, отгораживающий их от всего взрослого окружения. Глядя на ситуацию со стороны, можно подумать, что это тщательно продуманная крупномасштабная диверсия. За годы обучения в школе наша образовательная система ухитряется отбить у детей любопытство (инстинкт, который даже в мире зверей преобладает у детёнышей над инстинктом самосохранения) и отобрать здоровье. Разве может страна сохранить свою конкурентоспособность, не получая молодые поколения искателей, изобретателей, романтиков (хотя бы просто здоровых людей)? Конечно, то, что происходит в образовании – во многом отражение упадка морали в стране. Но, если не сделать волевого усилия, система образования продолжит воспроизводить бездуховность, превращать детский живой интерес и стремление к самореализации в криминальный авантюризм – и мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга. Нужно срочно возрождать образовательное многообразие. Финансирование образование должно быть подушевым, и свобода выбора должна быть настоящей. Должна быть введена система профессиональной сертификации, позволяющая получать образование самостоятельно и получать по его результатам свидетельства о профессиональной классификации. А все участники образовательного процесса (в том числе преподаватели, экзаменаторы), должны нести как материальную, так и репутационную ответственность за свои действия. Главное – образовательный процесс должен быть живым. Настолько, чтобы его не было скучно смотреть в качестве реалити-шоу.

«Происходящее в школе – отражение, происходящего в стране»

Олег Иванов, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов:

- Безусловно, состояние общества напрямую проецируется на школу, ведь школа – это тоже социальный институт. Дело в том, что российское общество конфликтогенно по своей сути, и его состояние во многом зависит от политики властей. А власть вместо того, чтобы создавать условия для развития в обществе атмосферы консенсуса и консолидации, пытается насадить атмосферу ненависти ко внешним и внутренним акторам, которые она назначает виновником всех наших бед. Как следствие, напряжение в обществе растет, что отмечают и социологические исследования, и это негативно сказывается на состоянии всех общественных институтов, и школа здесь не исключение. Кстати, мы часто сравниваем современную российскую школу с советскими школами, приводим их в пример, но это совершенно некорректное сравнение. Советские школы были однородным социальным организмом – в них учились дети из семей, находившихся в примерно равных социальных условиях. Сейчас иное: в школах учатся дети из абсолютно разных семей – с точки зрения достатка, образа жизни, социального статуса, даже национальности и культуры. И это является дополнительным «раздражителем», дестабилизирующим фактором, оказывающим негативное влияние на современное состояние школы как социального института.

«Ощущение будто ошиблась дверью и попала в дурдом»

Виктория Иванова (имя изменено – прим.ред.), ученица 11-го класса:

- Я не очень люблю школу как институт, но мне нравится учиться. И мне, кажется, что сегодня те, кто по-настоящему этого хочет – имеют возможность получать знания. Часто вопреки политике учителей. Школа, в которой я учусь – это не про образование. Это про то, что каждый (в массе своей) отрабатывает и отсиживает N-ое количество времени, а затем расходится по своим делам. Но сначала о хорошем. Четверть наших учителей – это настоящие педагоги по призванию. Эти иногда строгие, иногда сложные в общении, но интересные и принципиальные женщины – мастера своего дела. Они знают и любят свой предмет, а что еще важнее – они неравнодушны к нам, своим подопечным. Они открыты для детей – дети, как правило, отвечают им взаимностью. То, чему они учили меня эти долгие 11 лет, не прошло бесследно, после выпуска я не буду вспоминать об их уроках с содроганием и отвращением. Как я уже сказала, их крайне мало, иначе наша школа была бы совершенно иной. Подавляющее число наших училок – это такие типичные безвкусно одетые тетки с узким, замшелым, несовременным, лицемерным, а порой просто диким и агрессивным мировоззрением. Их кругозора вполне хватило бы на какую-нибудь менее мысле и энерго затратную работу. Однако, они застряли в школе и гнобят за это нас – школьников. Хамство, грубость, вранье, вечный менторский тон и нападки – вот их постоянный набор педагогических методик. А еще, по моим наблюдениям, некоторые училки – крайне неумные и (боже мой!) необразованные люди. Все, чему могут научить – это натаскать на ЕГЭ в лучшем случае, в худшем – заставить нас читать с учебников чужие мысли. Стоит начать рассуждать или спорить, навлечешь на себя их гнев. Например, наша «англичанка» люто топит против Америки и вообще Запада. Это нелепо! Она преподает нам язык, который ненавидит. Учитель истории и обществознания пересказывает нам на уроках программы РЕН-ТВ про рептилоидов, масонов и прочую хрень! Ощущение будто ошиблась дверью и попала в дурдом. Какое может быть образование? Только деградация, только «хардкор». Они, учителя, не любят нас, а мы не любим их. Некоторые школьники в своем развитии недалеко ушли от таких учителей, и ведут себя с ними также или хуже – могут просто послать. Думаю, что они стоят друг друга. Вообще в наши школы давно пара вдохнуть новое дыхание, проветрить помещения, отмыть от окопавшегося в их стенах невежества. Преподаватель в моем понимании – прежде всего гуманист и прогрессор и исследователь, а не бюрократ-человеконенавистник. Я отдаю себе отчет, что последние сегодня нужнее и выгоднее нашему государству, чем первые. Ведь они, еще чего не хватало, могут научить нас мыслить, сделать нас личностью, а не стадом, в которое, без обид, и, к большому сожалению, превращается наше учительское сообщество.

Андрей Горюнов



