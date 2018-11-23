Пожилая жительница Первомайского района обратилась в полицию с сообщением о хулиганских действиях. Женщина рассказала, что в ночное время неизвестные злоумышленники измазали краской ее входную дверь, закрасив глазок и входные замки.

По словам 71-летней пенсионерки, в диверсии она подозревает пожилых соседей, с которыми у нее постоянно происходят конфликты. После очередного скандала они пообещали ей неприятности и невыносимую жизнь.

Горожанка попросила найти хулиганов и привлечь их к административной ответственности. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов