Рано утром в полицию позвонила жительница Первореченского района Владивостока и сообщила о хулиганских действиях со стороны неизвестных, информирует специальный корреспондент DEITA.RU.

По словам 57-летней горожанки, злоумышленники облили бытовыми отходами ее автомобиль, который накануне она припарковала во дворе.

Женщина предположила, что таким образом ей могли отомстить соседи, с которыми ранее у нее происходили конфликты из-за парковочного места.

Горожанка сообщила номер квартиры предполагаемых злоумышленников, а стражи порядка приступили к проверке полученной информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунова