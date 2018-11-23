В российских соцсетях появилась фотография квитанции, судя по которой некая жительница Приморья якобы получила «ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем» в размере 2 рублей 78 копеек, сообщает DEITA.RU.

Некая Наталья Тиньгаева якобы опубликовала в одной из соцсетей данную квитанцию и подписала: «Моей свекрови 85 лет, вот дождались… за особые заслуги ежемесячная доплата. Уму не постижимо, хватает наглости так насмехаться над людьми».

Судя по квитанции, существование которой по ряду причин вызывает сомнения, период выплаты - ноябрь 2018 года, однако особую популярность платежка набрала почти три месяц спустя.





В интернете гнев женщины поддержали: «Это очень ненормально», «На доживание государство отвело нам 19 лет, а кто пережил этот рубеж — тех вот так гнобят», «У меня две бумажки пришло: на 2,76 рублей и 0,24 рубля — вот это щепетильно люди к деньгам относятся, прям европейский уровень!» — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что некоторые пользователи полагают, что это просто-напросто фейк. По их словам, у Натальи Тиньгаевой, которая действительно есть в соцсетях, нет такого поста от 20 января 2019 года. «Предположим, что кому-то эта бумажка пришла. Смотрим. За период с 1 по 30 ноября. Пришла 12 января. Поскольку пенсионерам нынче не задерживают выплаты на 2 месяца, то это - исправление старой ошибки», — уверяют те, кто верит в честность и справедливость.

Анастасия Туркова