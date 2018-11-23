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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продолжает радовать российских пользователей Интернета, сообщает DEITA.RU.
Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку об инновационном фестивале SXSW в штате Техас картинкой от русскоязычных пользователей.
В феврале 2019 года Илон Маск
прокомментировал ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента,
опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью And
how do you like this («Как тебе такое»). На твит ответил сам бизнесмен, написав
на русском языке «хаха офигенно».
Дмитрий Санников
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