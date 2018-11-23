Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продолжает радовать российских пользователей Интернета, сообщает DEITA.RU.

Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку об инновационном фестивале SXSW в штате Техас картинкой от русскоязычных пользователей.





В феврале 2019 года Илон Маск прокомментировал ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента, опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью And how do you like this («Как тебе такое»). На твит ответил сам бизнесмен, написав на русском языке «хаха офигенно».



Дмитрий Санников