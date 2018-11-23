С 28 марта получить «дальневосточный гектар» смогут переселенцы из-за рубежа, сообщает DEITA.RU.

Чтобы на безвозмездной основе получить кусок земли, необходимо выполнить ряд условий. Так, например, иностранец должен быть участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Второе, не менее важное условие, — иностранец обязан стать гражданином Российской Федерации.

После прохождения данной процедуры и получения заветного гектара переселенец имеет право построить дом и досрочно оформить землю в собственность.

Екатерина Брязгунова