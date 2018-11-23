Более 570 тысяч рублей штрафа придется заплатить иностранному гражданину, который незаконно перерабатывал ресурсы дальневосточных морей, сообщили DEITA.RU в ДВТУ.

Иностранный предприниматель скупал, перерабатывал и продавал различные дары моря. Всего было изъято более 3450 килограммов водных биологических ресурсов, рыночная стоимость которых превышала 5 миллионов 860 тысяч рублей.

Около полутонны различного краба было обнаружено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в бухтах Лазурная и Лесная за минувшие выходные.

В бухте Лазурная на катерной стоянке два граждана Российской Федерации варили краб-стригун опилио прямо на борту маломерного плавсредства. Пограничники услышали стандартный ответ - купили у неизвестных для личного потребления. Кроме краба у одного из жителей Владивостока было обнаружено вещество растительного происхождения массой 2 грамма, предположительно гашишное масло.

А в бухте Лесная в Находке в автомобиле Тoyota «Hilux» пограничники обнаружили и изъяли более 460 особей краба-стригуна опилио и 45 особей краба камчатского. Со слов водителя автомашины, он ничего не знал о содержимом груза, который его попросили перевезти, а пассажир отказался от каких-либо комментариев по поводу происхождения краба.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.



Михаил Грач