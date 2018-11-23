Безбилетный пассажир-иностранец прибыл в Россию в поисках лучшей жизни, и сделал это зря, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Способ передвижения он выбрал не совсем обычный - в грузовом составе, следовавшем по маршруту «Хуньчунь-Краскино». В одном из пустых вагонов в железнодорожном пункте пропуска «Махалино» его и обнаружил пограничный наряд с собакой.

Молодой человек не имел при себе какие-либо документы, разрешающие пересечение границы. С его слов, он прибыл в Россию в поисках лучших условий жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Таисия Масина