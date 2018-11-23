12 февраля в районе дома 179 на улице Светланская водитель Тойоты Приус при повороте направо совершил наезд на 15-летнего подростка. После наезда водитель Тойоты скрылся с места ДТП. Пострадавший был госпитализирован с переломом ноги, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Группой розыска городской Госавтоинспекции в течение нескольких часов задержан водитель Тойоты Приус. Им оказался 38-летний уроженец Узбекистана. Установлено, что он лишен водительского удостоверения, а также незаконно находится на территории Российской Федерации.

Экспертиза установила, что в результате дорожно-транспортного происшествия здоровью 15-летнего потерпевшего причинен тяжкий вред.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Михаил Грач