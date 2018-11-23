Люди в соцсетях выложил фото новых лавочек в больнице, сообщает DEITA.RU.

В сообществе Dpscontrol опубликовали фото из поликлиники номер 6 на улице сахалинской. Там поставили новые скамейки.

"Ну, и где бурные овации по поводу новых скамеек?", - вопрошает один из комментаторов. Ироничных отзывов хватает. Противники и защитники скамеек устроили настоящий холивар в отзывах.

"Хватит гнать на 6 поликлинику! Она реально для людей, все чисто, ремонт, очередей нет! Подумаешь скамейки отдали перешить, для ваших же ж...! Вы в другие поликлиники сходите, ага!", - защищает больницу постоянный клиент.

Василий Кучин