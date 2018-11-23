Заёмщики, испытывающие сложности с выплатами по ипотеке, получат возможность уйти на ипотечные каникулы, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму уже в марте текущего года.

Инициатором предложения выступил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков. По его словам, ипотечные каникулы станут мерой социальной поддержки граждан, о которой говорил в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Дмитрий Шевченко