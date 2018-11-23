В понедельник, 4 марта, камчатские спасатели обнаружили снегоходчика, который исчез днем ранее, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, им поступила информация о том, что житель поселка Паланы выехал на рыбалку на верховья одноименной реки на снегоходе. Однако в назначенное время 3 марта не вернулся.

Для поиска несчастного убыла дежурная группа. Вскоре исчезнувший рыбак был обнаружен в 35 километрах от поселка в охотничьем домике с признаками обморожения.

Снегоходчика срочно доставили в населенный пункт и передали в руки медикам.

Екатерина Брязгунова