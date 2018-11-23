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В бухте Федорова Амурского залива во Владивостоке создают искусственный остров площадью более 30 тысяч квадратных метров, сообщает DEITA.RU.
По информации представителя компании «Аквамарин», здесь будет располагаться высотный жилищный комплекс и самый большой в России яхт-клуб на 400 стояночный мест.
Это делается специально для тех, кому хочется иметь легкий доступ к морским прогулкам на катере, аквабайке, паруснике или яхте.
Согласно проекту, жилищный комплекс и яхт-клуб находятся в непосредственной близости друг от друга, также неподалеку располагаются сервис и заправка. Техобслуживание и ремонт водного транспорта транспорта можно будет проводить там же.
Анастасия Туркова
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