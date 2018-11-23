Информация о плохом состоянии дорог будет попадать на стол чиновников моментально, сообщает DEITA.RU.



По сообщению пресс-службы Минтранса, данные мобильного приложения «Карта убитых дорог» будут итегрированы с информационного системой министерства.

По словам координатора проекта депутата Госдумы Александра Васильева, данная мера позволит моментально перенаправлять информацию из интерактивной карты приложения на стол чиновникам для последующего включения обозначенных гражданами аварийных участков в программы ремонта и благоустройства.

Дмитрий Шевченко