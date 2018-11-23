По результатам просмотров камер видеонаблюдения можно сделать вывод, что в школе № 2 приморского города Большой Камень, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

По информации источника, по камерам видно, что два подростка 10-12 лет в районе 12 часов закинули в вентиляционную шахту горящий предмет. Мусор горел на улице, через вентиляцию дым попал в школу. «Сейчас мусор потушили. Как школу проветрят, можно запускать людей», — уточнил он.

Из школы было эвакуировано 693 ребенка и 41 преподаватель.

Напомним, во 2-й школе города, где несколько дней назад мужчина окунул головой в унитаз подростка, произошёл пожар. В подвале 2-й школе обнаружено задымление. На данный момент возгорание ликвидировано.

В настоящее время устанавливают причины задымления.

Екатерина Брязгунова