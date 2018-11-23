Житель Шотландии пойдет под суд за подмигивание незнакомке в баре, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Daily Mail в пятницу, 22 февраля.

Неприятная история случилась в Dexy's Bar в городе Данди. По имеющейся информации, женщина пыталась всячески пресечь попытки 36-летнего мужчины познакомиться с нею. Однако гражданин не унимался. Он не только сделал даме непристойное предложение, на которое получил категорический отказ, но и вступил в конфликт после того, как его попросили покинуть заведение.

Суд состоится через два месяца, а на этой неделе его освободили из-под стражи под залог.

Стоит отметить, что в России за такое пойти под суд практически невозможно. Иногда гражданам приходится добиваться правосудия на митингах после того, когда страшное преступление очевидно. Так, 14 мая минувшего года в небольшом поселке Псебай была жестоко убита 40-летняя женщина, мать пятерых детей, которая в два часа ночи возвращалась из кафе, где отдыхала после трудовых будней с подругой.

Чтобы добиться справедливости, жителям села пришлось выйти на митинг и требовать справедливости. В ноябре расследование уголовного дела о жестоком убийстве было завершено. Подтвердились догадки, о которых говорили ещё весной на народных сходах: к трагедии привела безнаказанность.

Екатерина Брязгунова