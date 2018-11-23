МВД России предложило создать единый госреестр транспортных средств, доступный каждому гражданину. Законопроект разрабатывается в целях обеспечения безопасности при купле-продаже автомобилей, сообщает DEITA.RU.

По замыслу авторов законопроекта, каждый автовладелец, имеющий доступ к порталу Госуслуг сможет бесплатно запросить выписку из реестра и получить данные о необходимом ему автомобиле, в частности, его VIN-коде, годе выпуска, номерных знаках, мощности двигателя, а также участие автомобиля в ДТП и информации о предыдущих владельцах.

Однако для безопасности, некоторые сведения все-таки будут скрыты. Полный доступ к информации будут иметь правоохранительные органы, судебные учреждения, прокуратура, налоговая и таможня. Стоит отметить, что в случае принятия закон вступит в силу в августе этого года.

Напомним, что большую часть информации о транспортном средстве можно сегодня получить на официальном сайте ГИБДД, где отображаются все хозяева автомобиля, периоды владения им, а также участие машины в ДТП.

Кроме этого, специалисты отмечают, что для полноценной работы нового реестра нужны данные не только из базы ГИБДД - нужна детальная информация об истории ремонта ТС, страховых выплатах и то, в каких сделках купли-продажи участвовал автомобиль.





Максим Низкодубов