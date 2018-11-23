В России планируют ввести единую базу данных по абонентам SIM, сообщает DEITA.RU. Проект соответствующего закона опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

Согласно законопроекту, база будет содержать историю перехода номеров из рук в руки. Ведь ни для кого не секрет, что, приобретая новую SIM-карту, номер может оказаться не просто не новым, а запятнанным в какой-нибудь неприятной истории.

Так, жительница Владивостока купила SIM-карту, и ей на протяжении уже трех месяцев названивают коллекторы. Вот и приходится на своей шкуре испытывать все прелести нахальных регулярных звонков.

Не исключено, что только что приобретенный номер может находиться в каких-либо стоп-листах. Например, гражданин, который прежде пользовался этим номером, попал в черный список банков или являлся экстремистом.

Чтобы все сложности, которые возникают при покупке запятнанной карты, исключить, и было принято решение создать специальную базу данных.

На данный момент представители российского правительства концептуально поддержали идею, однако отметили, что проект нуждается в значительной доработке.

Екатерина Брязгунова