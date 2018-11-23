Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подвел итоги одного из самых непростых сезонов за историю команды, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ХК «Адмирал»

В ходе пресс-конференции спортивный директор «Адмирала» Эдуард Смирнов подвел итоги сезона и рассказал о концепции развития клуба. По мнению Эдуарда Смирнова, сезон был сложный и неоднозначный, особенно первая треть чемпионата в сентябре-октябре.





Как считает спортивный директор «Адмирала», благодаря своевременному и точному решению губернатора Приморского края Олега Кожемяко команде удалось перезагрузиться. Смена топ-менеджмента клуба в конце октября 2018 года сразу повлекла за собой позитивные изменения.

В 20 играх, сыгранных до 22 октября, «Адмирал» выиграл 3 матча и набрал только 9 очков. А в 42 матчах после 22 октября – 42 очка. Как считает Эдуард Смирнов, если бы первую треть сезона команда провела так же, как оставшийся отрезок, «Адмирал» бы сейчас играл в плей-офф.





«На сегодняшний день стоит задача по сохранению и преумножению того, чего мы добились. Хотелось бы, чтобы следующий чемпионат «Адмирал» начал более уверенно, с побед. В этом сезоне мы уже организовали работу клуба, в том числе восстановительный процесс, перелеты, питание. Почти все игроки, которых мы относим к костяку команды, хотят остаться в «Адмирале». Ребятам очень интересно решать задачу попадания в число лучших команд лиги. И мы им в этом поможем», - заявил Эдуард Смирнов

Дмитрий Санников

Фото и инфографика: ХК «Адмирал»