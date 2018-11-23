В Комсомольске-на-Амуре уголовное дело в отношении учительницы, которая избила в коридоре учебного заведения ученика начальной школы, передано в суд, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как установило следствие, 14 ноября минувшего года в 37-й школе 50-летняя учительница в коридоре избила ребенка, который мешал ей вести урок.

В ходе следствия женщина вину не признала. В настоящее время учительница временно отстранена от занимаемой должности.

В рамках уголовной статьи «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним» ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Екатерина Брязгунова