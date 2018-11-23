Справку для посещения бассейна предлагают сделать бесплатной для всех россиян, сообщает DEITA.RU.

С таким предложением выступил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, который уже направил соответствующее обращение в адрес министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Суть предложения Дегтярева заключается в том, что платные справки бессмысленны, ведь в большинстве случаев они попросту покупаются без всяких комиссий и осмотров. Поэтому они не отражают реального состояния здоровья посетителя бассейна. К тому же при посещении аквапарков справки вообще не требуются.

В связи с этим он настаивает, что заключение о здоровье должно выдаваться бесплатно и в государственных клиниках, и в частных, но этому должен предшествовать добросовестный и качественный медосмотр.

Стоимость справки в бассейн во Владивостоке на сегодняшний день колеблется от 300 до 800 рублей.

Таисия Масина