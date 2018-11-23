Если вы купите квартиру у собственника с долгами за капремонт — долги перейдут вам, сообщает DEITA.RU. В фонде капремонта предупреждают о возможности мошенничества на этой почве и предлагают требовать у продавца квартиры справку об отсутствии задолженности.

Обязанность оплатить взносы на капитальный ремонт ложится на плечи собственника жилья с момента возникновения права собственности — об этом говорится в статье «Расходы собственников помещений в многоквартирном доме» ЖК РФ.

Чтобы обезопасить себя, убедитесь, что предыдущий собственник не имеет долгов и может подтвердить это соответствующим документом.

Анастасия Туркова