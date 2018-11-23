В смертельном ДТП между приморскими селами Новая Москва и Стеклянуха сгорел заживо машинист электровоза из Партизанска, сообщает DEITA.RU.

По словам источника, близкого к трагедии, молодые люди ехали на работу в Смоляниново.

Напомним, в ночь на субботу, 23 февраля, из-за опасного маневра водителя Lexus на трассе случилось лобовое столкновение. Из-за мощного удара Toyota Vista загорелась. Водителю удалось покинуть автомобиль, а вот своего пассажира он вытащить не смог, как ни старался, так как тому зажало ноги. Мужчина сгорел заживо.

В происшествии разбирается следствие.

Екатерина Брязгунова