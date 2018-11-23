Мужчина, открывший стрельбу по автомобилю «Почты России» во вторник, 5 марта, недалеко от города Зея, задержан, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует УМВД России по Амурской области.

Преступление было тщательно спланировано: подозреваемый за несколько недель приобрел автомобиль, уничтожил идентификационные номера, обзавёлся гладкоствольным ружьем, пистолетом, масками и боеприпасами.

Полицейские настигли правонарушителя, обнаружили в лесу Зейского района его машину и другие улики.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, ведется следствие.

Водитель почтового автомобиля, перевозившего деньги для социальных выплат, не пострадал, все средства - в целости и сохранности.

Анастасия Туркова