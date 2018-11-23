Жан-Мишель Кусто, известный французский океанограф, согласился посетить Приморский край по приглашению Олега Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

Исследователь будет помогать морским млекопитающим, которые находятся в "китовой тюрьме". Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло.

Как рассказал Кусто, он хотел бы посетить бухту Среднюю вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск: "Я и моя команда готовы помочь российским властям сделать успешным возвращение косаток и белух в дикую природу".

Также он отметил, что реабилитацию животных необходимо начать как можно скорее.

Таисия Масина