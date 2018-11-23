Французский океанограф Жан-Мишель Кусто прибудет в Приморье, чтобы оценить состояние белух и косаток, находящихся в бухте Средней, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевой администрации, исследователь прибудет в регион по приглашению губернатора Олега Кожемяко.

Так как ни у местных ученых, ни у властей нет практического опыта выпуска такого большого количества морских млекопитающих одномоментно, было принято решение пригласить иностранного специалиста.

Жан-Мишель Кусто выразил благодарность за приглашение и надежду на успешную совместную работу. На данный момент даты, когда прибудет известный исследователь в Приморье еще не названы.

Ранее прошла информация о том, что в минувшем году для продажи были пойманы более сотни млекопитающих в Охотском море. Позднее из поместили в Центр передержки морских млекопитающих в бухте Средняя под Находкой. Сейчас там находятся 10 косаток и 87 белух.

Екатерина Брязгунова