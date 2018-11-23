Житель Владивостока пребывает в ужасе от качества обслуживания известного японского бара-ресторана в городе, сообщает DEITA.RU. Свою жалобу молодой человек опубликовал в паблике revizor_vdk.

«Заказал на Гайдамаке на вынос сет хот микс роллов. Приехал домой и в ужасе! Берёшь ролл, а он рассыпается на глазах, а если макнёшь в соус, ты ее точно не вытащишь, только ложкой! На вид страшные, неаккуратные! Те, что в сухарях, так были пропитаны маслом, что можно выжимать!» — пишет недовольный клиент.





Отметим, что жители Дальневосточной столице подтвердили, что качество блюд у данного ресторана значительно снизилось. «Это правда, постоянный клиент и пробовала почти все блюда, и действительно роллы такие, как на фото, у меня тоже были и не раз... Жаль», — пишут граждане.

Екатерина Брязгунова