Известный военный летчик и журналист Андрей Федотович Дудко скончался в Приморском крае на 96-ом году жизни, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе думы города Владивостока.

Андрей Федотович Дудко родился в 1922 году в городе Спасск-Дальний. В 1946-м году после окончания военно-морского авиационного училища имени И.В. Сталина в городе Ейск Краснодарского края в звании лейтенанта был направлен в седьмую истребительную дивизию ПВО, расположенную в районе станции Угловая Приморского края, где служил до 1952 года. За время службы налетал 800 часов.



После ухода с летной работы по состоянию здоровья Андрей Федотович работал в должности старшего военного цензора штаба ТОФ, более 20 лет - в газете «Боевая вахта», был членом Союза журналистов СССР. На пенсии занимался преподавательской деятельностью – учил военному делу учащихся Владивостокского энерготехникума.



Как пишет РИА Новости, Дудко был последним в Приморье «сталинским соколом», - так во времена Великой Отечественной войны называли всех лучших советских пилотов.



Таисия Масина