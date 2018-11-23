В городе Шелехове задержан 21-летний молодой человек. Его обвиняют в совершении 12 эпизодов насильственных действий сексуального характера, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует СУ СК России по Иркутской области

Следствие установило, что мужчина использовал фейковую страницу в социальной сети Вконтакте с женским именем и находил девочек для общения. В дальнейшем он требовал от них интимные фотографии, взамен обещая подарить телефон.

Мужчину задержали в феврале 2018 года, провели следствие и установили, что на его счету 12 преступлений по отношению к пяти девочкам 8-10 лет.

Шелеховский городской суд закрыл дело мужчины, признав того виновным.

Анастасия Туркова