Специальная комиссия правительства России к лету примет решение о штрафах за превышение скорости более чем на 10 км/час, оценив их обоснованность, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя вице-премьера Максима Акимова, «Комиссия тщательно проанализирует представленные министерствами, ведомствами и другими структурами предложения по уменьшению нештрафуемого порога скоростного режима до 10 км/ч, в первую очередь в части их обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели — снижения аварийности на дорогах».

Напомним, об отмене нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч в декабре 2018 года сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, объяснив, что автомобилисты превышают скорость на 20 км/ч, так как наказания за это нарушение не существует.



Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих также заявил, что считает возможным снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч.



Таисия Масина