Рамзан Кадыров возмутился действиями американского дипломата, сообщает DEITA.RU.

В своём телеграм-канале глава Чеченской республики выразил уверенность в том, что решение американского дипломата пройти через рамку досмотра в Шереметьево с миной было провокацией и попыткой узнать как работает система безопасности аэропорта.

Напомним, 9 марта в московском аэропорту Шереметьево был задержан американский дипломат, отправлявшийся в Лондон и пытавшийся пронести в самолёт взрывное устройство, которое Госдеп США позже назвал безопасным.

Дмитрий Шевченко