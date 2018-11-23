Заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова поставила очередную задачу отечественной экономике, сообщает DEITA.RU.

В ходе пленарной сессии международного женского форума в Новокузнецке Гульназ Кадырова заявила о том, что доля женщин, работающих на промышленных предприятиях в России, должна увеличиться до 40% к 2021 году.

Для достижения этого показателя, по мнению замруководителя Минпромторга, необходимо сформировать условия в учебных заведениях, где обучаются рабочим специальностям.

Всего студентов промышленных специальностей за 2017-2018 год составляет 1 миллион человек, среди которых 28% - девушки. Этот параметр почти в два раза ниже, чем в целом по студентам-девочкам в высшем образовании.

Накануне стало известно, что на одну тысячу мужчин в России приходится 1156 женщин. По данным Росстата, на сегодняшний день в России проживают 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.

Дмитрий Санников