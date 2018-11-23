Россияне сообщают о новых интересных фактах "развода" водителей, сообщает DEITA.RU.

Так, в некоторых случаях, остановившись перекусить в придорожном кафе, вы рискуете нарваться на полицейского, который через несколько километров остановит вас и провернет хитрую схему.

Вам предложат алкотестер, вы без сомнений дунете - но тест покажет опьянение даже если вы трезвы. В этом случае вероятно, что сотрудники кафе добавили в еду спирт и находятся "в доле" с инспекторами.

В суде в таком случае вы ничего не докажете. Людей призывают быть бдительными.

Василий Кучин